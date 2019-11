Politi: se Meloni vuole candidarsi sindaco Roma saremmo felici di sostenerla

Roma – “Pensiamo che Giorgia Meloni possa essere un ottimo sindaco di Roma, tant’e’ che l’ultima volta si e’ candidata e ha avuto tutto il nostro sostegno, ma ha detto che non si vuole candidare. Se cambia idea ne siamo ben felici, altrimenti stiamo gia’ individuando una squadra: fatto il programma, poi annunceremo anche il candidato sindaco”. Lo ha detto il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, intervistato in diretta Facebook dall’Agenzia Dire.