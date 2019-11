Politi: situazione drammatica, Lega propone termovalorizzatori

Roma – Arrivano le parole di Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, sulla situazione rifiuti che attanaglia la città di Roma:

“Sui rifiuti siamo al dramma totale, tra Raggi e Zingaretti c’e’ una compartecipazione di inettitudine, continuano a fare uno scaricabarile e nel frattempo Roma muore sotto la mondezza. Ieri c’e’ stato anche l’allarme dell’Ordine dei pediatri, intere zone delle citta’ ciclicamente entrano in emergenza perche’ non ci sono gli impianti per smaltire e si continua a raccontare la favola impercorribile dei rifiuti zero, mentre per la prima volta e’ sceso addirittura il livello della differenziata. Noi come soluzione- ha spiegato Politi- abbiamo individuato la termovalorizzazione, che non ha rischi ambientali, consente di valorizzare in termini energetici ed economici il rifiuto e soprattutto consentirebbe nel medio periodo ad Ama di essere in equilibrio di bilancio e di fare investimenti, perche’ oggi spendiamo decine e decine di milioni di euro per conferire i rifiuti nei termovalorizzatori all’estero”.