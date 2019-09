Politi-Veloccia: mozione Lega su mense scolastiche votata all’unanimità

Roma – “Giusta vittoria della Lega nel Municipio I dove pochi minuti fa è stata votata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere leghista Marco Veloccia inerente la riapertura dei termini per la presentazione dell’ISEE per l’agevolazione tariffaria prevista per le mense scolastiche. Tutte le forze politiche presenti sul territorio PD, M5S, Sinistra per Roma e Fratelli d’Italia hanno dovuto riconoscere che l’anticipazione dei termine ultimo per la presentazione delle domande, andava pubblicizzato meglio, prima e soprattutto in modo più esteso su tutto il territorio cittadino. L’amministrazione Raggi non ha ascoltato le reali esigenze della cittadinanza, soprattutto dei suoi rappresentanti più fragili, ora ne deve prendere atto e provare a risolvere le difficoltà create a tantissime famiglie. Purtroppo la superficialità con cui si affrontano temi così delicati non è sfuggita a nessuno, nuovi alleati o meno. La Lega si dimostra ancora una volta in prima fila sulle tematiche sociali ed economiche dei cittadini romani, dando voce a tutti coloro che sono stanchi di tutta l’incapacità manifestata dai 5 stelle nel governo del territorio. Ora pretendiamo lo stesso impegno dal Campidoglio”.

Lo dichiarano Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio e Marco Veloccia consigliere Lega nel Municipio I.