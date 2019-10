Politica Roma. Pelonzi (PD): “Raggi ora basta! Salvini giù le mani da Roma!”

Politica Roma – Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Ha ragione il segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne e’ capace. Un sindaco deve governare. Se poi non e’ capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti”.

“Il Pd vuole i fatti – prosegue – e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla sindaca Raggi e’ molto negativo.

Ed il gruppo Pd Campidoglio e tutta la comunita’ dei militanti saranno il motore per costruire un’alternativa al fallimento della giunta Raggi che ha portato la citta’ allo sbando”.

“Costruire un’alternativa credibile assieme alle tutte le forze progressiste politiche e sociali – prosegue – per battere la Lega ed il centrodestra alle prossime elezioni amministrative.

Per portare Roma a livello delle grandi capitali mondiali serve al piu’ presto una riforma dello status di capitale e decreti governativi per dare risposte immediate alle emergenze da cui e’ afflitta.

Su questi due punti vogliamo aprire un dialogo in sede istituzionale con tutte le forze politiche e la citta’ intera.

Il governo Conte – conclude – dovrebbe mettersi subito al lavoro per dare risposte alla citta’ su questi grandi temi.

Inizieremo a breve il viaggio nelle strade nelle piazze della citta’ per condividere con i romani le nostre proposte per Roma che porteremo in Campidoglio ed ai nostri rappresentanti al governo del paese. Raggi ora basta! Salvini giu’ le mani da Roma!”.