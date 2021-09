Polizia al fianco di Regione Lazio e Coni per campagna vaccinale

Roma – Questa sera a Piazza Vittorio, alle 19.00, la Polizia di Stato parteciperà insieme alla Regione Lazio e al Coni, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico per la somministrazione dei vaccini, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Vaccinati e scendiamo in campo”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e gli sportivi sulla campagna vaccinale e di installare nuovi siti per la vaccinazione cui accedere liberamente.

Da venerdì 3 a domenica 5 settembre, e nel week end successivo, sport e vaccinazioni saranno protagonisti nei giardini di Piazza Vittorio, all’interno della manifestazione “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”.

Il progetto prevede due week end (sabato 11 e domenica 12 settembre a Trevignano, il 18 a Lavinio) durante i quali si potranno praticare gratuitamente alcune discipline sportive e vaccinarsi grazie al personale qualificato presente nell’area sportiva.

Alla presentazione dell’iniziativa saranno presenti il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, il Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della PS Dott. Fabrizio Ciprani e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato tra cui Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo nella disciplina del judo.