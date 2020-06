Polizia Locale, Di Maggio: tenere comportamento adeguato

Roma – “A tutti Voi colleghe e colleghi, mi preme ricordare quello che e’ stato, fin dall’inizio, uno dei miei obiettivi principali ossia rendere il Corpo di Polizia Locale vicino alla cittadinanza e per questo motivo Vi esorto a tenere sempre un comportamento ed un atteggiamento adeguato alla divisa che indossiamo. La citta’ conta su di noi, dobbiamo esserci sempre, reattivi, attenti, capaci di interpretare le richieste che ci vengono rivolte e capaci di risolverle con tempestivita’ ed efficacia. Vi invito a tenere sempre a mente qual e’ il nostro ruolo, a dimenticare la frase ‘non e’ di mia competenza’, a prestare servizio e non a lavorare”. È quanto scrive il comandante generale della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, in una lettera aperta in occasione del suo ultimo giorno di servizio.