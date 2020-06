Polizia Locale, Di Maggio va in pensione: viaggio intenso

Roma – “Colleghe e Colleghi. Siamo ai saluti… da Tor Bella Monaca all’Esquilino, da San Lorenzo a Ponte di Nona, da Ostia fino ad arrivare a Via della Consolazione”. Inizia cosi’ la lettere aperta al Corpo della Polizia di Roma Capitale, firmata dal comandante Antonio Di Maggio, al suo ultimo giorno in servizio per sopraggiunti limiti di eta’. “Si conclude qui il mio percorso alla guida del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Per tanti- si legge- potrebbe sembrare semplicemente la fine di una carriera lavorativa ma la realta’ e’ che si e’ trattato di un viaggio intenso, costellato di soddisfazioni, imprevisti e a volte di ostacoli che ho sempre superato con Voi al mio fianco, consapevole della Vostra fiducia e della responsabilita’ di ogni mia azione”.