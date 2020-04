Polizia Locale: sosteniamo cittadini bisognosi

Roma – “In questa situazione di emergenza la nostra comunita’ sta dimostrando un forte senso di solidarieta’. Molteplici sono le iniziative messe in piedi in questi giorni da cittadini e negozianti per trovare soluzioni concrete e andare incontro ai piu’ bisognosi. In questa fase complicata, i nostri agenti non solo continuano a svolgere un’opera di controllo sul territorio per tutelare la salute pubblica, ma si stanno prodigando per aiutare chi si trova in difficolta’.”

“Quella messa in piedi dagli agenti del V Gruppo della Polizia Locale e’ solo una delle iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni dagli appartenenti al Corpo. Nelle zone di Tor Sapienza, Centocelle, Prenestino, Pigneto, gli agenti stanno infatti portando pacchi con beni di prima necessita’ a casa di chi ne ha piu’ bisogno. I pacchi, che contengono pasta, frutta, verdura, ma talvolta anche vestiti e altri beni di prima necessita’, sono donati dai negozianti, dalle parrocchie e dagli abitanti del quartiere. Sono belle abitudini che e’ importante valorizzare”. Lo scrive in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale.