Polizia Locale: stop a controlli a campione, verificheremo tutti i veicoli

Roma – Specifici posti di blocco composti da due pattuglie ognuno per fermare e controllare tutti i veicoli e non piu’ semplicemente a campione come fatto finora. Sono le nuove disposizioni del Comando generale della Polizia locale di Roma Capitale inviate oggi a tutti i Gruppi municipali e operative da domani e fino a nuovo ordine: ‘I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo’, si legge nelle procedure. Standardizzato anche il messaggio da diffondere tramite gli altoparlanti di servizio: ‘Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi come andare al lavoro, fare la spesa o assistere un familiare malato. I trasgressori saranno denunciati. Rispettate le regole, rispettate le distanze di sicurezza’.