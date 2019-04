Roma – “Su Roma volano gli stracci della maggioranza giallo-verde. Da una parte una sindaca incapace che sta mandando in agonia la Capitale, dall’altra un ministro dell’Interno muscolare che minaccia di non far arrivare i soldi alla citta’. In mezzo i romani e gli italiani che pagano l’arroganza e il malgoverno”. Cosi’ in un comunicato Renata Polverini di Forza Italia.