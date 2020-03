Roma – “Coronavirus: Pomezia 2 casi positivi, donna 90enne con altre patologie e uomo 51enne in buone condizioni”. Lo si legge sull’account Twitter dell’assessorato alla Sanita’ della Regione Lazio. “E’ in corso l’indagine epidemiologica per identificare i link e i contatti. In costante aggiornamento con la Asl Roma 6 e con il Comune di Pomezia”.