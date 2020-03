Pomezia, due nuovi casi di Coronavirus. Chiusa scuola Pestalozzi Torvaianica

Roma – “Si informa la cittadinanza che ci sono stati appena comunicati due nuovi casi all’interno del nucleo familiare di Pomezia gia’ contagiato. Si tratta di due studenti, uno del liceo Pascal e uno della scuola media Pestalozzi. In accordo con la Asl Roma 6, il Sindaco sta predisponendo l’ordinanza di chiusura, in via precauzionale e fino a nuova comunicazione, dell’Istituto comprensivo E. Pestalozzi di Torvaianica”. È quanto scrive in una nota il Comune di Pomezia.