Pomezia: totale guariti sale a 19

Roma – “Ad oggi sono 37 i casi positivi al Covid-19 a Pomezia, di cui 12 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati presso strutture sanitarie, 2 deceduti. Rispetto a ieri si registrano 1 nuovo caso e 5 nuovi guariti. Salgono pertanto a 19 i cittadini guariti. Sono 49 le persone sottoposte a isolamento in via precauzionale (non positivi), di cui 34 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti)”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Pomezia.

“Per la prima volta il numero delle persone guarite supera quello dei casi positivi- dichiara il Sindaco Adriano Zuccala’- Un’inversione di tendenza importante che rappresenta un segnale di speranza, ma soprattutto testimonia che, tutti insieme, stiamo facendo un ottimo lavoro di contenimento dell’emergenza. Verranno intensificati i controlli nei prossimi giorni per evitare assembramenti e uscite non giustificate- conclude il Sindaco- È un sacrificio che dobbiamo fare per il benessere dell’intera comunita’, soprattutto per tutelare le categorie piu’ a rischio e per rispetto a tutti coloro che stanno seguendo le regole in maniera puntuale”.