Ponte ‘Giulio Rocco’ chiuso da 4 anni: sabato flash mob FI a Garbatella

Roma – Alla Garbatella un ponte dove passavano auto e mezzi della nettezza urbana, importante collegamento tra due quartieri, è chiuso dal 2016. L’8 novembre di quattro anni fa, il Cavalcavia “Giulio Rocco” veniva precluso, per motivi di sicurezza, al transito veicolare. Da allora moltissimi cittadini per andare dall’Ostiense alla Garbatella, superando la separazione costituita dalla linea ferroviaria della Metro B e dalla Roma Lido, sono costretti ad una lunga circumnavigazione con ripercussioni sul traffico di tutto il quadrante, al limite del collasso, considerato che la via costeggia anche l’Università degli Studi di Roma Tre.

Il coordinamento romano di Forza Italia, su iniziativa del coordinamento municipale di FI del Municipio VIII e del club Forza Silvio di Marco Albani ha promosso per Sabato 9 novembre alle ore 10,00 un flash mob per chiedere la riapertura del Cavalcavia Giulio Rocco. Considerata la molteplicità di Enti a cui fanno riferimento le diverse competenze, Roma Capitale, Municipio VIII, Regione, hanno giocato al più classico dei rimpiattini esasperando, al limite della tollerabilità, cittadini, residenti, commercianti e automobilisti.

Forza Italia ha scelto di aprire una breccia in questo muro di gomma presentando interrogazioni, richieste di commissione e di sopralluogo. Nell’aprile del 2018, in risposta ad una interrogazione del consigliere Capitolino Davide Bordoni, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana forniva indicazioni utili alla definizione della riapertura del Cavalcavia: Percorso, competenze, budget, tempi e modo dell’intervento.

Rassicurazioni però disattese; nel 2019 questa Amministrazione 5 Stelle non è ancora riuscita a mettere in piedi uno straccio di cantiere e il Cavalcavia rimane chiuso dalla mesta presenza di due new jersey e quattro pali che sorreggono una rete di plastica arancione.

Sabato testimonieremo che Forza Italia non arretra su questioni che coinvolgono direttamente la vita dei cittadini. Per chiedere la riapertura del Ponte Giulio Rocco che collegava Garbatella con Ostiense chiuso dal 2016 sabato alle ore 10,00 saranno presenti all’iniziativa, insieme a tanti residenti, i deputati e senatori di Forza Italia, il coordinatore romano del partito Bordoni, il coordinamento di FI del Municipio VII e il club Forza Silvio di Albani in rappresentanza dei commercianti della Garbatella.