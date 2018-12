Ponte Morandi: domani via a primo cantiere per demolizione ponte

Genova – Domani apre il primo cantiere per iniziare i lavori di demolizione del ponte Morandi, a seguito del crollo del 14 agosto. Appuntamento alle 11.30 per l’inagurazione dei lavori che partiranno nella ‘zona rossa’, a cui saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, e il commissario straordinario all’Emergenza Giovanni Toti.

Era stato lo stesso Bucci a indicare il 15 dicembre come la data per l’avvio della demolizione dei tronconi del Morandi.