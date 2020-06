Pontina, incidente in prossimità Sabaudia: un morto e un ferito

Roma – La strada statale 148 “Pontina” e’ provvisoriamente chiusa in direzione Terracina, a causa di un incidente avvenuto in prossimita’ del km 91, a Sabaudia in provincia di Latina. La chiusura si e’ resa necessaria per consentire l’intervento dell’eliambulanza. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono stati coinvolti due veicoli. Nell’impatto, una persona e’ rimasta ferita ed un’altra ha perso la vita. Il personale Anas e’ intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilita’ appena possibile. Cosi’ in un comunicato Anas.