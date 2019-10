Porrello: chiesta audizione in commissione trasporti, disagi Cotral su tratta Doganella-Latina

Roma – Sono arrivate le parole di Devid Porrello, consigliere M5S del Lazio e vicepresidente del Consiglio Regionale, in merito ai disagi Cotral sulla tratta Doganella-Latina:

Da settimane cittadini e amministratori locali chiedono a Cotral di intervenire per limitare i disagi che quotidianamente devono affrontare gli studenti che usano la tratta Doganella-Latina per raggiungere i propri istituti scolastici nel capoluogo pontino.

Ho richiesto la convocazione di un’audizione con la presidente di Cotral per conoscere le modalità di gestione delle emergenze da parte dell’azienda regionale su questa tratta, vista la frequenza di corse cancellate o contrassegnate da ritardi che hanno conseguenze sull’attività scolastica.

Alla stessa audizione ho chiesto sia invitato l’assessore regionale ai trasporti e il sindaco di Cisterna di Latina, per capire le dimensioni del fenomeno e cercare una soluzione che faccia conciliare le necessità degli studenti con le risorse a disposizione dell’azienda regionale di trasporti.