Porrello: abbiamo impedito deroga giunta a codice appalti

Roma – “Ieri in aula abbiamo continuato la discussione sul Collegato al bilancio, una legge fondamentale per la Regione Lazio. Con l’inserimento di un comma nel testo del Collegato, la Giunta voleva andare in deroga al codice degli appalti ma con un mio emendamento lo abbiamo impedito”. Lo spiega in una nota il portavoce M5S e vicepresidente dell’aula in Consiglio regionale, Devid Porrello.

“Vi spiego cosa e’ successo- continua il portavoce pentastellato- e il senso dell’emendamento: la legge sancisce che un appalto non puo’ essere prorogato a meno che non sia chiaramente esplicitato nel bando. Nel testo del Collegato la Giunta voleva invece prolungare tutti gli appalti attualmente in corso nel settore sociosanitario, un comparto con moltissimi appalti rivolti soprattutto ai piu’ deboli, per altri 36 mesi.”

“Con l’emendamento che ho presentato e che e’ stato approvato dalla maggioranza, questa possibilita’ e’ svanita e tutti i servizi in scadenza saranno oggetto di una gara d’appalto: senza deroghe per nessuno! Questa e’ la risposta piu’ utile che si puo’ dare ai cittadini, che meritano un servizio socio-sanitario dignitoso ed efficiente, ed e’ anche la migliore risposta che si puo’ dare a chi dubita della funzione di un’opposizione che tutela la legalita’!”.