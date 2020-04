Porrello: Regione Lazio restituisca parte abbonamento Tpl

Roma – Un voucher per compensare la perdita di una parte del l’abbonamento per l’uso dei mezzi pubblici, a causa del lockdown nazionale proclamato il 9 marzo. L’idea e’ del vicepresidente del Consiglio e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Devid Porrello: “Tanti cittadini hanno acquistato abbonamenti per andare a scuola o a lavoro. Ma dal 9 marzo, quando c’e’ stato il lockdown, tante aziende hanno messo i loro dipendenti in smartworking e tutte le scuole e le universita’ non hanno piu’ erogato lezioni in presenza, questi abbinamenti sono stati congelati- ha raccontato all’agenzia Dire”.

“Questo congelamento non puo’ essere carico del cittadino, la Regione istituisca un fondo al quale i cittadini si possano rivolgere per vedersi ristorato una parte di questo abbonamento perche’ il non utilizzo non e’ dipeso da loro”. Porrello ha spiegato che “Abbiamo individuato i criteri con cui farlo e li abbiamo inseriti in un documento che stiamo per depositare. Tra i requisiti individuati, prima di tutto c’e’ quello del reddito Isee, che deve essere inferiore a 25mila euro.”

“E’ possibile accedere a questo strumento sia ai nuclei familiari che non rispettano questo limite ma hanno alte particolarita’, ad esempio figli disabili a carico, piu’ di quattro figli, invalidi civili o di guerra, e anche a coloro che hanno piu’ di un abbonamento nella loro famiglia. Cerchiamo di intercettare la platea piu’ ampia possibile”. Chi vedra’ accolta la domanda non avra’ “soldi ma un voucher rilasciato all’intestario dell’abbonamento che lo potra’ utilizzare per l’acquisto di un nuovo abbonamento fino al 31 dicembre 2021- ha concluso Porrello- Speriamo possa essere un ulteriore aiuto a quelle famiglie che si affidano al trasporto pubblico limitando gli spostamenti con i mezzi propri e contribuendo alla diminuzione di traffico e inquinamento”.