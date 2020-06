Porrello: Torre Flavia, bocciatura progetto distribuzione benzina ottima cosa

Roma – “La bocciatura da parte della Regione del progetto di costruzione di un distributore di benzina nei pressi dell’area naturale di Torre Flavia e’ una vittoria per il territorio e per i cittadini che hanno combattuto in ogni sede a sua tutela. Raccogliendo le loro segnalazioni e quelle del M5S di Cerveteri avevo depositato un’interrogazione (scaricabile da qui: https://bit.ly/2AxLITP) che auspicava una bocciatura sulla base dell’impatto che questa avrebbe avuto su una zona del litorale ricca di biodiversita’”. Cosi’ in un comunicato Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.