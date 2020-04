Porrello: Tpl, proposta per restituzione parte abbonamento

Roma – “L’emergenza Covid-19 con il successivo lockdown ha limitato, quando non bloccato, l’erogazione di servizi e prestazioni, in alcuni casi gia’ pagati dai cittadini, come nel caso degli abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico. Con scuole e aziende chiuse finora i cittadini hanno visto ‘congelato’ un intero mese, che diventeranno due il 4 maggio, e non reputo giusto che l’onere ricada totalmente sulle tasche dei cittadini che scelgono di muoversi con i mezzi pubblici, visto che non causato da loro.”

“Ho proposto con una mozione che impegna la Regione ad istituire un fondo per restituire i mesi persi agli abbonati con un reddito Isee inferiore a 25mila euro, i nuclei familiari numerosi, o con figli disabili a carico e gli invalidi civili o di guerra. Chi si rivolgera’ al fondo e vedra’ accolta la domanda non avra’ soldi ma un voucher rilasciato all’intestatario dell’abbonamento che lo potra’ utilizzare per l’acquisto di un nuovo abbonamento fino al 31 dicembre 2021. Questa proposta mette in campo un supporto mirato a quelle famiglie che, abbonandosi al servizio pubblico, limitano gli spostamenti con i mezzi propri e contribuiscono attivamente alla diminuzione di traffico e inquinamento, una categoria di cittadino che va tutelata e non mortificata”. Lo dichiara in una nota Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio.