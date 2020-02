Nuovo portale Amaroma.it è online, con servizi e informazioni per cittadini

Roma – Una veste grafica che consente di navigare in modo piu’ agile e intuitivo con informazioni e servizi sempre piu’ a portata di click e una homepage personalizzata sulla base delle necessita’ del singolo utente. Sono le principali innovazioni offerte dalla nuova versione, gia’ online, del portale www.amaroma.it. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha ultimato l’opera di restyling del sito istituzionale facendo tesoro del sondaggio, lanciato negli scorsi mesi, in cui veniva chiesto di esprimere il grado di soddisfazione ai cittadini iscritti al portale.

Il risultato e’ un sito web che mette maggiormente Ama a disposizione del cittadino incentivando l’utilizzo dei servizi online e veicolando un’informazione il piu’ possibile personalizzata sulle esigenze specifiche di ogni utente. Non e’ piu’ il cittadino che deve andare a cercare le informazioni, ma il portale stesso che fornisce le informazioni piu’ importanti calibrandole in base all’utente che vi accede.

Proprio da cio’ e’ scaturita la prima importante novita’: ognuno degli oltre 520mila utenti attualmente registrati, una volta eseguito l’accesso, visualizza una propria homepage personalizzata in modo da essere subito indirizzato alle sezioni abitualmente piu’ consultate (“raccolta differenziata”, “tariffa rifiuti”, “segnalazioni”, ecc).

L’utente registrato, appena aperta la homepage, ha subito a disposizione i servizi Ama riferiti e mirati alla sua zona (calendari di raccolta dei rifiuti, frequenze di spazzamento, smaltimento materiali ingombranti, ecc.) e puo’ visualizzare e gestire in tempo reale la propria posizione tariffaria. Anche il menu’ principale del portale e’ stato completamente ripensato e rinnovato. Cosi’ in un comunicato Ama.

Le 6 macro sezioni in testa alla homepage- “raccolta differenziata”, “dove si butta?”, “pulizia”, tariffa rifiuti”, “servizi on line”, “dillo da Ama”- consentono di avere un accesso molto piu’ rapido, anche immediato con un solo click, alle informazioni ricercate. Il nuovo sito e’ progettato in modalita’ “responsive”, vale a dire che la visualizzazione si adatta in automatico ad ogni tipo di dispositivo, sia desktop che portatile, in un’ottica “mobile first”, partendo quindi dalla necessita’ di strutturare al meglio i contenuti per gli schermi di dimensioni limitate di smartphone e tablet.

Il sito internet si conferma essere un canale sempre piu’ importante e utilizzato nella comunicazione e nell’interazione tra azienda e cittadini. Nel corso del solo 2019 sono stati registrati circa 2milioni600mila accessi con oltre 14 milioni di pagine visitate. Gli utenti che hanno usufruito in modo interattivo della sezione Ta.Ri sono stati quasi 28mila mentre 22mila cittadini hanno utilizzato il modulo on line per richiedere il servizio “Riciclacasa” di ritiro a domicilio dei materiali ingombranti.

Quasi 100mila, infine, i romani che hanno gia’ scaricato sui propri dispositivi mobili la app “amaroma”, attraverso la quale e’ possibile utilizzare i principali servizi online: Dove si butta, Calendari di raccolta, Servizi su mappa, Dillo ad Ama e prenotazione Riciclacasa, il ritiro di ingombranti a domicilio.