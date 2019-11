‘Povertà a Roma’, presentazione rapporto Caritas

Roma – Martedi’ 26 novembre, alle ore 11.30, presso la sala Cardinale Ugo Poletti del Vicariato di Roma, la Caritas presentera’ la terza edizione del Rapporto ‘La poverta’ a Roma: un punto di vista’. La pubblicazione, 188 pagine ricche di dati e infografiche, riporta un quadro generale della situazione socio-economica della Capitale e tre ambiti di approfondimento su sovraindebitamento delle famiglie, l’esigibilita’ dei diritti e il problema casa. Non manca anche un report sull’attivita’ dei 157 centri di ascolto promossi dalle parrocchie romane. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le iniziative promosse dalla Caritas e dalle parrocchie romane per il Piano Freddo. Una serie di misure straordinarie di accoglienza che inizieranno il 1 dicembre e termineranno ad aprile. Alla presentazione interverranno: il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la Diocesi di Roma; don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma; Elisa Manna, curatrice del Rapporto; Roberta Molina, responsabile dell’Area ascolto e accoglienza.