Prefettura: concluso Comitato Provinciale per fase 2

Roma – “Come per le precedenti festivita’, rafforzati i controlli in occasione del 1 Maggio e del prossimo weekend. Rimodulati dal 4 maggio i servizi di controllo e vigilanza effettuati dalle Forze dell’ordine e dalla Polizia locale per garantire il rispetto della normativa anticontagio, alla luce delle nuove disposizioni del DPCM del 26 aprile u.s. su spostamenti ed attivita’ consentite. È quanto condiviso, con la piena convergenza di intenti, in una riunione in videoconferenza del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Roma Gerarda Pantalone, con la partecipazione del Vice Presidente della Regione dott. Leodori, del Capo di Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale, dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e del Comandante della Polizia Locale di Roma”. Cosi’ la Prefettura di Roma in una nota diramata al termine dell’incontro.

“L’obiettivo dei controlli, che si aggiungono alle verifiche finora effettuate sugli spostamenti dei cittadini,- si legge- e’ quello di prevenire e evitare assembramenti, assicurare il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, indispensabili nella fase della riapertura che determinera’ una maggiore presenza di persone in strada. Mirati servizi saranno, pertanto, effettuati in particolare ai capolinea e lungo gli itinerari dei mezzi del trasporto pubblico, nonche’ presso ville e parchi e in prossimita’ di quegli esercizi – fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – dove alla ristorazione con consegna a domicilio si affianca ora la vendita da asporto.”

“I servizi, finalizzati a tutelare la salute pubblica e non vanificare gli importanti sforzi finora compiuti, saranno costantemente monitorati per essere calibrati sulle effettive esigenze che man mano si manifesteranno. Un prossimo confronto e’ stato gia’ programmato per i primissimi giorni della prossima settimana. Indispensabile la collaborazione dei cittadini. Le istituzioni confidano su quel senso di responsabilita’ che i romani hanno finora dato buona prova di avere, affinche’ la fase due inizi e prosegua all’insegna della sicurezza collettiva”, conclude la nota.