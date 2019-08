Prefettura, tavolo su sgomberi: entro fine agosto via Caravaggio

Roma – Entro la fine di agosto verra’ sgomberato lo stabile occupato di via del Caravaggio, dove risiedono circa 400 famiglie e un centinaio di minori. Il tavolo che si e’ svolto questa mattina in Prefettura, a cui il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, ha convocato il questore di Roma, Carmine Esposito, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, l’assessore regionale e capitolino alle Politiche abitative, rispettivamente Massimiliano Valeriani e Rosalba Castiglione, l’assessore capitolino alle Politiche sociali, Laura Baldassarre, ha di fatto confermato i piani di sgombero gia’ stabiliti che, appunto, nel caso di via del Caravaggio prevedono l’intervento entro la fine di agosto. Nel corso della prima parte ‘piu’ politica’ della riunione, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la Regione avrebbe fatto presente al Comune la necessita’ di trovare una soluzione piu’ strutturale col Governo, in termini di fondi, per gestire una situazione che rischia seriamente di assumere aspetti emergenziali, come gia’ emerso con lo sgombero di via Cardinal Capranica, dove non erano pronte da subito le soluzioni per ricollocare tutte le famiglie.