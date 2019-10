Premiate in Campidoglio “Le Signore dell’Ippica”

Roma – «Un incontro tra la storia, le sue bellezze e il mondo dell’ippica nel meraviglioso contesto della Sala della Protomoteca. Una cerimonia esclusiva per premiare le eccellenze femminili legate, in diverse forme, al mondo del cavallo, ma anche un’occasione per testimoniare il prezioso valore, celebrato da anni, di una figura eccezionale come Lydia Tesio, il cui Premio verrà disputato questo weekend durante il Roma Champions Day 2019. La Capitale rinnova il legame che storicamente la lega all’universo equestre mostrandosi come ambìta vetrina internazionale sede delle più grandi e importanti kermesse mondiali».

Con queste parole l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale Daniele Frongia ha aperto la cerimonia di consegna del Premio “Le signore dell’ippica”, Galà organizzato da HippoGroup Roma Capannelle, con il patrocinio di Roma Capitale, dedicato alle eccellenze al femminile che nell’ambito della loro vita professionale hanno saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo.

Il premio, ormai un appuntamento fisso nel panorama ippico capitolino, ha raggiunto il traguardo delle diciotto edizioni. Un connubio perfetto tra sport, eleganza, cultura ed arte.

Particolarmente emozionato l’ing. Elio Pautasso, direttore generale Hippogroup Roma: «Siamo tutti molto orgogliosi di essere qui, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, per premiare le eccellenze dell’ippica, dell’equitazione e del mondo del cavallo in genere. Una celebrazione, come da tradizione ormai da diciotto anni, che è il prologo del Premio Lydia Tesio, anche quest’anno inserito nella ricchissima giornata del Roma Champions Day in programma domenica 3 novembre, appuntamento che racchiude tutti i grandi premi dell’autunno e che rappresenta un momento di alto contenuto tecnico per il galoppo europeo».

Nel corso della serata è stata presentata l’opera celebrativa che arricchirà la collezione ‘Capannelle per Lydia Tesio’, un’iniziativa che fin dalla prima edizione affianca il Premio Le Signore dell’Ippica, curata dal fotografo di fama internazionale Marco Delogu. Nel corso degli anni sono state coinvolte molte firme importanti del mondo della pittura (il primo quadro porta la firma di Giosetta Fioroni) e della fotografia. Quest’anno particolarmente apprezzata è stata l’opera 2019, realizzata dall’artista Benedetta Cibrario.

Quindi il momento tanto atteso della consegna dei premi:

Cristina Fantoni, Giornalista e conduttrice televisiva La7

premiata da Antonio Calderone, Poliambulatorio specialistico Data Medica

Eleonora di Giuseppe, Consigliera Federale Fise

premiata da Daniele Frongia, Assessore Sport Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Melanie Gruber, Campionessa di Salto ostacoli ed Istruttrice

premiata da Andrea Rossi, Università Campus Bio – Medico di Roma

Giuseppina Siciliano, Proprietaria Galoppo

premiata da Samira Marina Shulz, Consorzio Euro Global Service

Marta Risari, Vice Direttore Generale Policlinico Univ. Campus Bio – Medico

premiata dall’Avv. Vittorio Largajolli, LP Roma Boutique Legale & Professionale

Rebecca Dami, Amazzone

premiata da Giuseppe Militerno, 2COM Società di facility management per TLC aziendali

Costanza Laliscia, Campionessa Endurance

premiata da Andrea Cresci, Concessionaria Zerocento Lexus Toyota

Nel corso della serata, l’Ing. Elio Pautasso e Marco Oppo, responsabile tecnico del galoppo, hanno presentato la prossima edizione del Roma Champions Day, in programma all’Ippodromo Capannelle domenica 3 novembre. Un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di cavalli in cui spettacolo, emozioni, qualità, valenza tecnica e strategica saranno concentrati in un’unica appassionante giornata.

Tra le gare in programma, dalle ore 13.45, il Premio Roma, il premio dedicato a Lydia Tesio, il Ribot-Memorial Luciani, il Guido Berardelli sui 1800 metri, il Carlo e Franco Aloisi sui 1200 in pista dritta, Il Divino Amore, il Livermore e il Longines Fegentri, per i gentlemen.