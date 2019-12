Roma – Raccontare attraverso piccoli documentari le personali esperienze di alternanza tra scuola e lavoro. Questo era l’obiettivo di ‘Storie di alternanza’, il premio per gli istituti scolastici cittadini e provinciali organizzato dalla Camera di commercio di Roma e da Unioncamere, che ha visto l’epilogo questa mattina al Tempio di Adriano, con la premiazione dei ragazzi.

Quattordici in totale le scuole premiate, tra licei e istituti tecnici. Ad aggiudicarsi i premi, divisi per secondo semestre 2018 e primo 2019, sono stati gli istituti ‘Landi’, ‘Frammartino’, ‘Villa Sora’, ‘Fermi’, ‘Loi’, ‘Einaudi’, ‘Caravillani’, ‘Galilei’, ‘Gullace’, ‘Giovanni XXIII’, ‘Petroselli’, e il ‘Federico Caffe” che ha vinto due premi per due semestri consecutivi. Una menzione speciale e’ poi andata al Chris Chappel College.

Il concorso aveva per obiettivo avvicinare i giovani al mondo del lavoro, favorendo la co-progettazione tra scuole e imprese, accrescendo la visibilita’ delle migliori esperienze realizzate nei territori e favorendo la verifica delle attitudini lavorative dei ragazzi.

A premiare gli studenti e’ stato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. “L’entusiasmo e il coraggio delle vostre storie- ha detto rivolto agli studenti- sono un valore aggiunto in grado di arricchire gli ambienti lavorativi dove presto vi troverete ad operare. Sarete i lavoratori e gli imprenditori di domani. Ma il mondo del lavoro sta cambiando. Prima avete esperienze con le imprese meglio e’ per sperimentare cosa vuol dire stare dentro il mondo del lavoro.

Questa esperienza vi ha portato ad avere un contatto diretto con le realta’ lavorative e vi consentira’ di entrare con maggior consapevolezza nel mondo del lavoro”.