Premio nazionale Paolo Borsellino: Regione Lazio onorata di ospitare evento martedì 15 ottobre

Roma – “La Regione Lazio e’ onorata di ospitare martedi’ 15 ottobre alle ore 10 l’apertura del Premio nazionale Paolo Borsellino a Roma presso il WeGil di largo Ascianghi 5 a cui parteciperanno il presidente del Premio, il prefetto Luigi Savina, e il Garante del Premio, Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia”. Lo comunica in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio.

Il Premio nazionale Paolo Borsellino nasce il 3 dicembre 1992 dalla volonta’ del giudice Antonino Caponnetto che, invitato a Teramo dal’Associazione Societa’ Civile per un incontro con gli studenti al teatro cittadino, dedica la targa consegnatagli da Rita Borsellino al fratello Paolo, ucciso pochi mesi prima in via D’Amelio.

Il Premio, come l’associazione Societa’ Civile che lo organizza, nasce con l’intento di sollecitare la societa’ civile nella lotta alle mafie nazionali e transnazionali, a promuovere legalita’, impegno sociale e civile. Da Roma avra’ inizio la XXIV Edizione del Premio Borsellino che proseguira’ poi a Teramo e a Pescara, con la cerimonia di premiazione di alcuni tra i maggiori protagonisti della lotta alle mafie nel nostro Paese.

“‘Gli uomini passano, le idee restano e camminano su altre gambe’ sono le parole di Borsellino scelte per il premio”, afferma il prefetto Savina, che continua: “E’ fondamentale il coinvolgimento dei giovani di tutta Italia per tramandare il messaggio lasciato dal giudice che e’ diventato simbolo non solo di chi opera nelle forze dell’ordine, ma che e’ stato capace di permeare la societa’ civile con proprio i ragazzi destinati ad esserne eredi”.

“Siamo particolarmente grati agli organizzatori del Premio Borsellino per aver scelto Roma per l’avvio di questa edizione del Premio Borsellino- aggiunge Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio- Siamo felici inoltre che ad essere premiati martedi’ saranno il giudice Guglielmo Muntoni e il giornalista di Avvenire Toni Mira, nostri compagni di strada in questi anni. Ci riempie di gioia, inoltre, che a ricevere il Premio Borsellino siano anche i ragazzi del programma ‘Talento e Tenacia’ che gestiscono la Palestra della Legalita’ di Ostia e la Polisportiva Montespaccato sequestrata al clan Gambacurta. Un programma nato nell’ambito di un Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Tribunale di Roma e l’Ipab Asilo Savoia, il cui presidente Massimiliano Monnanni ricevera’ il premio per conto dei ragazzi”.

Nel corso dell’evento ci sara’ anche, alla presenza del direttore generale del Miur, Giovanna Boda, il passaggio di testimone del Codice penale utilizzato da Giovanni Falcone dalla scuola Carlo Urbani di Ostia al liceo Edoardo Amaldi di Tor Bella Monaca, una staffetta a cui partecipano decine di scuole di tutta Italia.