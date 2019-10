Roma – Si è tenuta oggi, 2 ottobre 2019, presso il Museo Explora di via Flaminia, la conferenza stampa di presentazione del libro ‘Emofilia dalla A alla Z. Dalla gioco terapia allo sport agonistico’, scritto da Brianna Carafa d’Andria con il supporto di Bayer e patrocinato dalla Federazione Associazioni Emofilici e dalla Fondazione Paracelso. Questo testo, che racconta la gestione dell’emofilia attraverso informazioni, suggerimenti e criticità, seconda versione del volume pubblicato nel 2001, è rivolto a tutti i genitori di bambini con emofilia, a insegnanti, personale paramedico, allenatori sportivi e babysitter. La presentazione, moderata da Andrea Lupoli di Radio Cusano Campus, ha visto la partecipazione, oltre che dell’autrice del libro Brianna Carafa d’Andria, del Professor Raimondo De Cristofaro, medico del Policlinico Gemelli, e di Cristina Cassone, Presidente di FedEmo.

L’emofilia è una malattia per lo più ereditaria, in cui una delle proteine necessarie alla coagulazione del sangue è presente in quantità ridotta o è completamente assente. Circa 400.000 persone in tutto il mondo sono affette da tale patologia. L’emofilia di tipo A, la più comune, è caratterizzata dalla mancanza parziale o totale del fattore VIII, che porta i pazienti ad avere frequenti emorragie nei muscoli, nelle articolazioni o in altri tessuti, con il rischio di danni cronici alle articolazioni. Se non trattate in maniera adeguata, le emorragie possono avere conseguenze anche gravi nei soggetti emofilici, in quanto il sangue coagula molto più lentamente rispetto al normale.

Nel libro l’autrice approfondisce il tema della ‘gioco terapia’ come strumento per rendere più semplice l’accettazione della patologia e delle impegnative modalità terapeutiche da parte del bambino: questi deve poter affrontare al meglio la malattia e non deve assolutamente aver paura degli aghi e delle farfalle utilizzati per le infusioni endovenose, occorre quindi sdrammatizzare l’azione della puntura al fine di far sembrare al bambino la cura come un’attività ludica di cui non aver paura. Altro aspetto fondamentale, come evidenziato da Carafa d’Andria, è non far associare il dolore alla terapia: l’atto curativo va sdrammatizzato per semplificare il percorso medico durante la crescita.

Altro tema approfondito dall’autrice è quello relativo all’attività fisico-sportiva e al rilascio della certificazione di idoneità agonistica, che può essere concessa esclusivamente per sport non violenti o di contatto previa dimostrazione da parte dell’aspirante atleta di sottoporsi a cure volte alla diminuzione del rischio di eventi emorragici.

Come specificato dal Professor De Cristofaro, si è reso necessaria la stesura di una seconda versione del volume vista la mole di acquisizioni mediche che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno permesso di fare nuova luce sugli aspetti fisiopatologici, sulle metodologie diagnostiche e sulle nuove strategie terapeutiche della malattia. Il Professore ha anche parlato dello sviluppo di terapie alternative a quella classica di somministrazione dei fattori VIII e/o IX, come la terapia genica: con essa il gene funzionale alla produzione a lungo termine del fattore mancante viene inserita in un vettore virale e fornita al corpo umano tramite un’infusione endovenosa. Per quanto riguarda la terapia per l’emofilia di tipo A, la più grave, il Professore ha stimato la conclusione della ricerca in meno di 10 anni, mentre per l’emofilia di tipo B qualche anno in meno.

L’Avvocato Cristina Cassone ha specificato come sia importantissimo oltre che delicato il momento della comunicazione della malattia al paziente, di come sia necessaria empatia da parte del medico per permettere alla famiglia del soggetto emofilico di approcciarsi al meglio a questa situazione, per poter poi intraprendere il percorso terapeutico migliore. Cassone si è inoltre soffermata sull’argomento sportivo, non adeguatamente considerato nel tema assistenziale, affermando come sia sbagliato negare a priori un certificato di attività agonistica, poiché la certificazione non riguarda solamente atleti potenzialmente ‘campioni’ in una qualsiasi attività sportiva, ma tutte quelle persone che vogliono praticare attività fisica regolare. Negare aprioristicamente il rilascio del certificato significa quindi tarpare le ali e togliere fiducia ad un soggetto emofilico che vuole svolgere attività fisica.