Preside Liceo Mamiani: si rischia Italia a due velocità

Roma – Il ministero dell’Istruzione si prepara a dettare le linee guida per l’anno scolastico 2020/21, sviluppate da un comitato di 18 esperti che sta studiando come far ripartire la scuola. Intanto, il lavoro quotidiano di docenti, studenti e dirigenti va avanti tra incertezze e dubbi sul futuro.

“Come tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola, siamo molto preoccupati sul prossimo anno, ma al tempo stesso siamo impegnati sul presente per chiudere questa fase- ha commentato a diregiovani.it Tiziana Sallusti, dirigente del liceo classico ‘Mamiani’ di Roma- Il rischio e’ quello di ritrovarci con un’Italia che viaggia a due velocita’ dal punto di vista tecnologico e logistico. E questo e’ un rischio che non dobbiamo correre, perche’ l’Italia e’ una e dobbiamo procedere tutti insieme. Non ci devono essere scuole di serie A e scuole di serie B”.

Le scuole italiane sono quindi in attesa di indicazioni da parte del ministero e della commissione di esperti, ma intanto dirigenti e professori immaginano gia’ gli scenari futuri. “Credo che lavoreremo meta’ in presenza e meta’ a distanza, in maniera alternata- spiega la dirigente- Ovviamente questo vuol dire disporre di tutta la giornata e di tutto l’istituto: dovremmo utilizzare tutti gli spazi possibili come aule”.

Intanto pero’, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’incognita ancora da sciogliere e’ la maturita’. Di certo non ci saranno piu’ le due prove scritte, ma un unico esame orale in cui i ragazzi dovranno rispondere a una commissione composta da 6 docenti interni e un presidente esterno. Non ci sono ancora indicazioni, invece, sulle modalita’ di svolgimento delle prove e sul peso che avra’ il colloquio ai fini del voto finale.

“Mi auguro che le scuole possano vedere effettuarsi la maturita’, per i ragazzi sarebbe importante, anche se la cosa piu’ importante resta la salute- ha aggiunto Tiziana Sallusti- e’ il momento finale di un percorso di 5 anni, e tutti i ragazzi vorrebbero affrontarlo guardando i propri docenti. Non sappiamo cosa accadra’ con il punteggio, ma sono ottimista e sono certa che i docenti sapranno tirare fuori il meglio dai loro ragazzi. Valorizzeremo tutto il percorso che hanno fatto e anche le nuove competenze acquisite in questi mesi. I ragazzi si stanno impegnando molto”.