Presidente Ama: in esercizio 2019 andiamo verso equilibrio bilancio

Roma – L’equilibrio nel bilancio 2019, mentre l’esercizio 2018 fara’ ancora registrare un rosso, dovuto perlopiu’ alla perdita del Tmb Salario, distrutto dal l’incendio del dicembre 2018. È quello che emerge tra le righe delle parole rilasciate dalla presidente di Ama, Luisa Melara, all’agenzia Dire dopo l’approvazione da parte del Cda dell’azienda del progetto di bilancio 2017. “Ci permettiamo di essere assolutamente riservati sui dati del bilancio 2018, che verra’ redatto solo dopo l’approvazione di quello chiuso al 31 dicembre 2017, anche se i dati sono gia’ praticamente in linea- ha detto Melara- Quel che posso dire e’ che avra’ un peso indubitabilmente la perdita dell’impianto Tmb Salario, avvenuta con l’incendio del dicembre scorso”. Per quanto riguarda il bilancio 2019, un’eventuale chiusura in rosso risulterebbe essere la terza consecutiva e aprirebbe le porte a una procedura di concordato ma la presidente della Municipalizzata ha sottolineato che “allo stato non ci sono i presupposti per alcuna procedura concorsuale. Tre esercizi consecutivi in perdita, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dlgs 175/2016, precludono all’ente partecipante, salvo il caso specifico previsto dallo stesso comma 5, di ripianare le perdite; ma non fanno scattare affatto i presupposti per procedure concorsuali come il concordato. Cio’ premesso, per quanto sembra, ad oggi, l’esercizio 2019 dovrebbe essere in equilibrio. Dunque le operazioni di ‘pulizia’ e chiarezza rispetto a partite sui bilanci tendono solo a fissare un punto per far ripartire con nuovo slancio l’azienda”.

