Presidente Ama: report ad autorità, possibili nuove criticità

Roma – “Ama ha presentato alle autorita’, al Campidoglio e alla Regione Lazio un dettagliato report con le previsioni e le esigenze di conferimento per il prossimo periodo fino alla fine dell’anno. Segnali precisi di possibili nuove criticita’ ci impongono di allertare gli enti e le Autorita’ su temi sui quali Ama non puo’ intervenire: in particolare parliamo della carenza di impianti di trattamento e di destinazione finale”. Lo ha detto la presidente di Ama, Luisa Melara, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire.