Presidente Cotral: se si dice ‘è pericoloso usarlo’, Tpl senza futuro

Roma – “Solo se gestiremo questa fase con grande senso di responsabilita’ collettiva il trasporto pubblico potra’ entrare con forza nella terza fase. Diversamente, se continuiamo a dire a tutti di non viaggiare con noi perche’ e’ rischioso, se paventiamo azioni eclatanti sostenendo che i nostri lavoratori non sono in condizione di sicurezza, se chiediamo di tornare a viaggiare in auto, il trasporto pubblico avra’ un futuro difficile o forse non lo avra’ proprio”. Lo ha scritto in un lungo post su Facebook il presidente di Cotral, Amalia Colaceci.

Per il numero uno dell’azienda dei trasporti di proprieta’ della Regione Lazio l’arrivo della pandemia “ci costringe tutti a modificare il nostro stile di vita e costringe noi ad interrogarci su un nuovo modello di trasporto. E ci troviamo di fronte ad un bivio. Accettiamo la sfida o gestiamo l’emergenza alla ‘bisogna’ gettando qui e la’ frasi improvvisate che rischiano di creare intorno alle nostre aziende una sorta di sfiducia collettiva difficile da invertire? Ecco io direi la prima, e faccio con voi alcune considerazioni. Dividerei il trasporto in tre fasi: fase emergenziale, fase di lenta ripresa, fase di prospettiva e stabilizzazione”.

La prima “e’ finita, e’ stato un brutto momento, abbiamo corso per fare trasporto nelle migliori condizioni possibili di sicurezza guidati da chi ci ha indicato la strada del contenimento del virus e dobbiamo essere orgogliosi di essere stati considerati tra quei servizi giudicati essenziali; oggi siamo nella fase della lenta ripresa e la stiamo gestendo con eguale fatica e, lasciatemi dire, con un certo grado di competenza, merito della parte operativa dell’organizzazione , dall’autista al verificatore, alla linea di comando dell’esercizio- ha spiegato Colaceci- Questa fase e’ caratterizzata da un minor grado di allarme epidemiologico ma certo da una necessaria prudenza. E qui mi domando. E’ proprio necessario accompagnare questa fase con continui riferimenti alla pericolosita’ del mezzo pubblico? Siamo sicuri che sia indispensabile?”.

Colaceci intravede dei rischi: “Cotral perde cinque milioni di euro al mese da mancato introito da bigliettazione, come li recuperiamo questi clienti? Molte persone non hanno alternative al mezzo pubblico (e’ difficile arrivare a Roma da Subiaco, Sora o Rieti con la bici e molto costoso venirci con la propria autovettura) a questi nostri clienti che messaggio mandiamo? La Regione Lazio ha secondo me fatto una scelta intelligente.”

"Ha reso obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e ha detto alle aziende 'Attrezzatevi al meglio per garantire un flusso di passeggeri e un incarrozzamento ordinato che eviti gli assembramenti e, in assenza di certezza sulla domanda, potrete caricare i vostri mezzi sino ad un massimo del 50% di quanto consentito dal libretto di circolazione'. In tale modo ha tenuto in equilibrio la gestione prudente con il rischio di tensioni sociali che pure avrebbero potuto esserci. In realta', poi, la domanda e' stata contenuta e stiamo caricando un numero di persone molto inferiore al 50%".

uesta gestione, secondo Colaceci “ci sta insegnando a fare un ulteriore passo in avanti e a prepararci per il prossimo futuro. Solo se gestiremo questa fase con grande senso di responsabilita’ collettivo il trasporto pubblico potra’ entrare con forza nella terza fase, diversamente, se continuiamo a dire a tutti di non viaggiare con noi perche’ e’ rischioso, se paventiamo azioni eclatanti sostenendo che i nostri lavoratori non sono in condizione di sicurezza, se chiediamo di tornare a viaggiare in auto, il trasporto pubblico avra’ un futuro difficile o forse non lo avra’ proprio. Abbiamo pero’ un’altra strada. Spetta a ciascuno di noi scegliere o meno di percorrerla. Il coronavirus ha disvelato tutte le nostre fragilita’, cogliere questa occasione per superarle ci obbliga ad abbandonare la visione ‘di parte’ e fare un ragionamento di sistema. Non esistono risposte facili a domande difficili e io aggiungerei, soluzioni vecchie a problemi nuovi”.