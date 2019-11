Presidente Municipio IV: manifestazioni violente non vengono tollerate

Roma – Una risposta decisa: “Non tolleriamo alcuna manifestazione violenta”. Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio di Roma, risponde cosi’ alla manifestazione di questa mattina che si e’ tenuta presso il Municipio da parte di esponenti di Asia e abitanti di San Basilio. Si sono presentati in Municipio 24 ore dopo il blitz della Polizia di Roma Capitale che hanno effettuato verifiche su 81 alloggi popolari. I manifestanti avrebbero voluto un confronto con Della Casa, che ha cosi’ replicato attraverso i social: “A distanza di due giorni dalle operazioni di verifica effettuate dalla Polizia locale presso gli stabili di via Gigliotti a San Basilio, questa mattina circa 50 persone guidate dall’associazione Asia hanno occupato i locali municipali- si legge nel post- Due ore di assedio in cui non solo i toni sono stati aspri ma diversi danni sono stati causati alle attrezzature del Municipio”. E ancora: “Non siamo disposti a tollerare alcuna manifestazione violenta e soprattutto non si ferma la nostra azione di legalita’ a 360 gradi sul territorio. A San Basilio, come in tutto il IV municipio, vivono tante persone perbene e queste l’Amministrazione ha il dovere di tutelare; contro l’abusivismo, il narcotraffico e la criminalita’ usiamo la linea dura”.