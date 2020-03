Presidi Multiservizi in scuole e garanzia 50% monte ore

Roma – Incontro tra sindacati, Campidoglio e Roma Multiservizi oggi pomeriggio nella sede dell’assessorato capitolino alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale di via Capitan Bavastro, per esaminare le problematiche sullo svolgimento dei servizi emerse a seguito della sospensione delle attivita’ didattiche, disposta dal Governo come misura di contenimento dell’emergenza sanitaria coronavirus. Hanno partecipato le sigle Filcams Cgil Roma e Lazio, Cgil Roma e Lazio, Fisascat Cgil, Cisl Roma Capitale, UilTrasporti, Uil Roma e Lazio e Ugl.

Il direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, come emerge dal verbale d’incontro, ha ribadito “la necessita’ di ottemperare alle disposizioni del Dpcm di cui sopra e, contestualmente, di garantire il permanere delle migliori condizioni igienico sanitarie del plessi educativi e scolastici, attraverso interventi di sanificazione e pulizia straordinaria”. Inoltre, dato che il decreto “non chiude le scuole ma sospende le attivita’, si e’ inteso di organizzare un presidio in tutte le strutture educative e scolastiche capitoline”, attivita’ che risponde anche “alla necessita’ di custodia dei beni” oltre che alla “tutela occupazionale dei lavoratori”.

Il servizio verra’ assicurato secondo l’orario giornaliero 8-14 con due unita’ di personale per ciascuna singola struttura, con un monte ore di circa il 50% rispetto alla situazione ordinaria. A partire da domani, inoltre, verra’ costituito un tavolo di crisi tra azienda e sindacati. Giampaoletti ha quindi fatto sapere che “in giornata odierna e’ stata inviata a RMS una nota afferente all’attivazione del presidi, e un’ulteriore nota alla societa’ Ama per sollecitare il controllo del rispetto della normativa vigente in relazione alle tutele dei lavoratori della Roma Multiservizi, con particolare attenzione al riflessi di natura salariale”. Il tavolo di crisi rimarra’ costantemente attivo al fine di poter monitorare l’evoluzione da un lato del quadro normativo di riferimento, e dall’altro la definizione delle corrette misure di reazione con il minore impatto possibile sul lavoratori.