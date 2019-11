Prestipino: ribadisco stima e totale fiducia in Mancini

Roma – “Ho letto con molto disappunto, stamattina, un’agenzia stampa (rigorosamente anonima) che metteva in discussione l’opportunita’ che Claudio Mancini ricoprisse il ruolo di tesoriere del Pd romano. A proposito di questo, voglio non solo esprimere la solidarieta’ umana e politica a Claudio, di cui sono amica da anni e che ho anche sostenuto nella sua corsa a segretario del Pd Lazio. Ma anche ribadirgli la stima e la totale fiducia mia e della comunita’ politica che rappresento”. Lo scrive su Facebook Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico.

“In questo nostro bizzarro partito- continua Prestipino- se un deputato autorevole e con una storia politica seria si mette in gioco e accetta il ruolo difficile di tesoriere di un partito che ha quasi due milioni di debito e il cui precedente tesoriere si e’ dimesso per aderire a Italia Viva, deve essere anche oggetto del ‘fuoco amico’? Da militante, dirigente e deputato del Partito democratico, ringrazio Mancini per la generosita’ con cui ha risposto alla richiesta di aiuto per il partito romano che e’ arrivata dai vertici del Pd nazionale”, conclude Prestipino.