Prestipino: Salvini per fini elettorali strumentalizza animali

Roma – “Pieno sostegno alle associazioni che sostengono gli animali randagi e in difficolta’, in particolare in questi mesi estivi, ma il vice premier Salvini la deve smettere di strumentalizzarle”. Lo ha dichiarato Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico. “Domani, ad esempio- ha continuato- nella sua improvvisa escalation animalista, Salvini sara’ al Gattile del Verano a Roma per visitare la struttura che ospita la piu’ grande colonia di gatti della Capitale. Un’iniziativa, come si apprende dal Viminale, che fa seguito allo stanziamento da parte del ministero dell’Interno di un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali. Un’iniziativa lodevole, senza ombra di dubbio. Peccato che la tiri fuori dal cilindro proprio ora che deve distogliere l’attenzione dei media dal Russia gate e dal caso dell’orso M49. In quest’ultimo caso, poi, il silenzio del suo partito per l’abbattimento di un orso, patrimonio indisponibile dello Stato e’ addirittura assordante. Gli animali- ha concluso la deputata dem- si amano tutti e sempre e non a giorni alterni come, invece, fa Salvini per tornaconto elettorale”.