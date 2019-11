Prestipino: un gruppo criminale che non ha eguali

Roma – “Per l’approvvigionamento di droga sono coinvolti soggetti in contato con clan di ‘ndrangheta. Soggetti che controllano la rete dei grandi grossisti. Tra questi spicca il nome di Piscitelli che era indagato prima di essere ucciso. C’erano soggetti che gli erano piu’ vicini e altri che svolgevano attivita’ di garanzia. Si tratta di un gruppo che non ha eguali in altre citta’ italiane che operava a Roma Nord e che coinvolge criminalita’ sportiva, politica e narcotraffico. Tutto ruotava attorno a Piscitelli”. A dirlo, il procuratore facente funzioni di Roma, Michele Prestipino, durante un incontro con la stampa a seguito dell’operazione che ha sgominato un’organizzazione di narcotrafficanti al termine di un’indagine della Dda che ha portato all’emissione di un’ordinanza di arresto nei confronti di 51 persone.