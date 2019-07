Priamo: Fdi ha pronta delibera per sospendere Tari

Roma – “Come Fdi stiamo predisponendo una delibera per sospendere il pagamento della Tari per i romani per la durata della attuale situazione di emergenza. Riteniamo infatti che le condizioni inaccettabili a rischio di emergenza sanitaria come denunciato anche dell’ordine…siano tali da al di sotto degli obblighi previsti dal contratto di servizio Ama. La delibera pertanto prevede di considerare un periodo di esenzione legato alla situazione di emergenza nella speranza che Raggi e Zingaretti finiscano questa assurdo balletto sulla pelle dei romani”. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.