Procede piano, entro 2020 chiusi campi Monachina e La Barbuta

Roma – Il piano di superamento dei campi rom di Roma Capitale non si ferma, anzi subira’ una “accelerata”. Dopo la chiusura di un anno fa del Camping River, si procedera’ a passo spedito verso quelle di Monachina (425 abitanti, di cui 23 minori) e La Barbuta (91 abitanti, 13 minori). Dead line: dicembre 2020, data entro il quale sara’ possibile utilizzare i fondi europei che, altrimenti, andranno persi. Nel mezzo, lo smantellamento del campo autorizzato di via Schiavonetti il 6 settembre. L’insediamento al momento ospita circa 10 famiglie. E’ quanto emerso nel corso della commissione capitolina alle Politiche sociali durante cui sono stati ascoltati i vertici dell’ufficio Rom, Sinti e Caminanti, in particolare, il direttore ad interim, Claudio Zagari. Quest’ultimo, ha inoltre specificato che “entro il 9 agosto e’ attesa una road-map dettagliata su quelli che saranno tutti i passaggi che porteranno allo smantellamento dei campi Monachina e La Barbuta”. Successivamente sara’ la volta di Castel Romano, uno degli insediamenti con piu’ criticita’ di tutto il territorio: il bando in questo caso e’ gia’ stato pubblicato e, dall’aggiudicazione alla definitiva chiusura dovranno passare 18 mesi. “Castel Romano- ha spiegato Zagari- ha gia’ subito un dimezzamento della popolazione in due anni, passando da 1062 abitanti nel 2017 ai 542 attuali di cui 282 minori. Questo e’ un sintomo dell’efficienza dell’azione dell’amministrazione capitolina che sta portando la popolazione rom ad abbandonare i campi in modo spontaneo”. E ancora, “i prossimi a bando saranno gli insediamenti di via Salviati e via Lombroso”. Infine, alcuni dati sulla scolarizzazione. Ad oggi sono circa 1.426 gli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia il dato allarmante e’ che di questi sono appena in 3 quelli che frequentano le scuole superiori.