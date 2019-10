Progetto ‘Cardioprotezione – Famiglie Sicure’ Municipio XII

Roma – Il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 16.00, in Campidoglio, il Municipio XIII presenta il progetto ‘CARDIOPROTEZIONE – FAMIGLIE SICURE’ in collaborazione con il Centro di Formazione BLSD accreditato al 118 TWO LIFE, l’Associazione Emiliano Di Nardo e il partner tecnico Nihon Kohden Italia. A seguire, un corso gratuito di manovre per la disostruzione e la rianimazione cardiopolmonare di bambini e adulti. Il corso si rivolge a una platea di 230 partecipanti, in particolare al personale scolastico-educativo e alle famiglie.

“L’obiettivo del progetto è rendere sicure le nostre scuole attraverso attività di formazione e sensibilizzazione e al contempo provvedere alla fornitura di defibrillatori nei plessi scolastici” afferma la Presidente Castagnetta.

Una delle cause più frequenti di arresto cardiaco nei bambini è l’ostruzione delle vie aeree: per questo motivo perdono la vita numerosi bambini ogni anno, circa 1 ogni 10 giorni e il cibo è il principale responsabile delle ostruzioni. Saper eseguire delle semplici manovre di disostruzione ci consente di salvare delle vite. La presenza di un defibrillatore aumenta le probabilità di sopravvivenza del 75%. È importante che, soprattutto nelle scuole, il personale abbia le conoscenze e gli strumenti per affrontare queste situazioni. La conoscenza può fare la differenza.