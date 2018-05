Roma – Francesco Prospetti, soprintendente speciale di Roma ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questo nel corso di una conferenza stampa insieme al l’assessore capitolino all’Urbanistica, Luca Montuori, sulle nuove strategie per la salvaguardia del paesaggio urbano di Roma.

“Se arriveremo a redigere e decretare un vincolo paesaggistico sui quartieri d’interesse storico di Roma non potremo sottrarci all’obbligo morale verso i romani di mettere un vincolo sul Tridente. Che, prioritariamente, richiede una tutela di questo tipo nel centro storico di Roma. Sul centro storico più grande del mondo non esiste, perché non c’e’ mai riuscito nessuno, un vincolo di tutela paesaggistica”.

“L’unico vincolo che c’e’ sul centro storico di Roma e’ il recepimento da parte del Comune di Roma, nelle norme tecniche di attuazione, della dichiarazione Unesco di Roma come patrimonio dell’umanità Unesco. E comprende tutto il perimetro delle Mura aureliane”