Protesta dei balconi: fratello Pino Daniele espone striscione contro Salvini

Napoli – “Questa Lega e’ una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. Questo e’ lo striscione apparso su un balcone del centro storico di Napoli, in via San Giovanni a Pignatelli, il quartiere dove e’ nato il celebre cantautore napoletano.

Ad esporlo e’ Salvatore, il fratello di Pino Daniele, che ha deciso anche lui di partecipare alla cosiddetta protesta dei balconi nel giorno in cui il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sara’ a Napoli per presiedere un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura.

Intanto, prosegue la protesta dei balconi in tutta la citta’.

Stamattina altri striscioni sono apparsi in centro e nei quartieri di periferie con diversi slogan, da quello preso in prestito da ‘O scarrafone di Pino Daniele, a messaggi come “Salvini non sei il benvenuto”.