Protesta FdI: ‘Pd e M5S sui rifiuti da tre anni e mezzo fanno gioco cerino su pelle dei romani’

Roma – ‘Pd e M5S sui rifiuti da tre anni e mezzo fanno il gioco del cerino sulla pelle dei romani’. Questo il cartello esposto in aula Giulio Cesare dai consiglieri di Fratelli d’Italia e della civica Con Giorgia che, impugnando dei fiammiferi, hanno dato vita a una protesta durante l’Assemblea capitolina straordinaria sul tema rifiuti. A guidare l’iniziativa i capigruppo di Fdi in Campidoglio e Regione, Andrea De Priamo e Fabrizio Ghera.

“E’ uno scaricabarile continuo tra chi deve fare il piano rifiuti, chi deve fare il piano industriale di Ama, chi deve occuparsi di affrontare l’emergenza sanitaria della Capitale”, ha detto De Priamo. Oggi, ha sottolineato, “arriva un’ordinanza che dice alla sindaca di fare in tre settimane quello che non ha fatto fino a oggi. Roma non merita questo. Facciamo appello alle istituzioni di smetterla di giocare sulla pelle dei cittadini, di fare qualcosa di serio e risolutivo per la citta’”.