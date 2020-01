Protesta Valle Galeria: Lanzi con cittadini per chidere ritiro delibera a Raggi

Roma – C’e’ anche Gianluca Lanzi, candidato del centrosinistra alla presidenza dell’XI Municipio, in piazza del Campidoglio al fianco dei cittadini in protesta contro la decisione dell’amministrazione capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi di localizzare una nuova discarica nella Valle Galeria, in localita’ Monte Carnevale.

“Nonostante i pareri contrari dei dipartimenti di Roma Capitale, dell’Enac, del Centro Interforze di Formazione Intelligence del ministero della Difesa, la sindaca Raggi va dritta, conferma ancora una volta la volonta’ di aprire la discarica di Monte Carnevale, nella Valle Galeria, e ignora centinaia di cittadini che questa mattina sono accorsi in Campidoglio per protestare- ha detto Lanzi- Noi siamo qui in piazza, al loro fianco, per chiedere alla Raggi di ritirare questa maledetta delibera”.