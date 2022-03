Psicologi Asl Rm 5 a Regione Lazio: garantire immediate assunzioni

Roma – Il gruppo ‘Psicologi in Movimento Roma 5’, costituito da quanti hanno superato il concorso della Asl Roma 5, “chiede che la Regione Lazio garantisca nuove e immediate assunzioni di psicologi per superare la grave carenza di personale nei servizi della salute mentale, monitorando lo scorrimento delle graduatorie disponibili nel rispetto del criterio della temporalità di quelle pubblicate, come affermato dalla giurisprudenza in materia, e facendosi carico della sempre crescente domanda di sostegno e cure psicologiche da parte dei cittadini”.

Lo si legge in una nota del gruppo che sottolinea: “Il MoPsi5 è pronto, al fianco della Regione, a rispondere al disagio giovanile chiedendo di essere utilizzato per la realizzazione immediata e senza aggravio di spese ulteriori per l’espletamento di prove selettive della “Misura integrata dedicata all’accesso all’assistenza e tutela della salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico” (n.39 del 8/2/2022) e delle azioni previste per il rafforzamento dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale attraverso anche la ‘sperimentazione di un Servizio psicologico distrettuale da attivarsi presso almeno una Casa della salute/Casa della comunità per ciascun Distretto sanitario presente sul territorio’. La graduatoria Rm5 è, infatti, già disponibile ed è la prima in ordine temporale”.

“In epoca Covid- ricordano gli psicologi di MoPsi5- si è evidenziato un aumento dei disturbi mentali, soprattutto tra giovani e giovanissimi. I dati diffusi parlano di un incremento più che raddoppiato di richieste di aiuto per sintomi di ansia e depressione, disturbi dell’alimentazione, irritabilità e difficoltà di concentrazione soprattutto nei più piccoli, fino ad arrivare a ricoveri per casi più gravi.”

“Solo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù le ospedalizzazioni per ideazione suicidaria e tentativo di suicidio sono passate dal 17% a gennaio 2020 al 45% del totale a gennaio 2021. Percentuali che se non trattate rischiano di ripresentarsi con importanti ricadute in età adulta. Un dato che preoccupa ulteriormente è l’abbassamento dell’età media dai 15 ai 13 anni”.

“La Regione Lazio- prosegue MoPsi5- si è attivata tempestivamente per rinforzare i servizi di salute mentale delle Asl, che ormai da anni non hanno sufficiente personale per fronteggiare le sempre più numerose richieste di natura psicologica che arrivano dal territorio, istituendo concorsi per l’assunzione di psicologi”.

Tuttavia, “ad oggi esistono graduatorie utili per soddisfare il fabbisogno con professionisti del settore”, spiega uno dei 4.000 psicologi che ha partecipato al concorso pubblico indetto dalla Asl Roma 5 capofila, che ha prodotto la prima graduatoria utile del 2021 formata da 524 psicologi idonei a ricoprire il ruolo di dirigenti psicologi, di cui solo un numero esiguo è stato assunto.

“In questi giorni- afferma uno dei rappresentanti del MoPsi5-psicologi in movimento Roma5- l’attenzione è rivolta solo a uno dei concorsi espletati e alla conseguente graduatoria recentemente pubblicata, dimenticando che esistono un concorso e una graduatoria già attiva di psicologi idonei nella Asl Rm 5, che è anteriore e scorrendo la quale si potrebbe coprire buona parte dei fabbisogni presenti nelle Asl e garantire così una rapida risposta alle richieste sempre più numerose che arrivano dal territorio”.

Attualmente, ribadisce la nota del gruppo, “le richieste sul territorio, soprattutto per quanto riguarda bambini e adolescenti, trovano una risposta insoddisfacente da parte dei servizi pubblici. Nonostante questo, ancora non si è arrivati ad assumere il sufficiente personale qualificato atteso.”

“Inoltre, in alcuni servizi si è preferito rinnovare contratti a tempo determinato, favorendo ulteriormente la discontinuità della cura con una risposta frammentata e precaria. Il Governo ha stanziato i fondi necessari per farlo ma le graduatorie scorrono molto lentamente, nonostante la presenza nelle stesse di personale pronto e desideroso di attivarsi”, concludono gli psicologi. (Agenzia Dire)