Psicoterapeuta: su adolescenti impatto negativo gioco d’azzardo

Roma – “Questi dati certificano un trend in aumento a livello regionale, aumento che conferma la crescita anche a livello di dati nazionali”. Fabrizio Fanella, psicoterapeuta, direttore del Centro ‘La Promessa’ di Roma (accreditato SSR), membro dell’Osservatorio regionale del Lazio sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico, commenta cosi’ i dati dell’ultimo rapporto del DEP (Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio), secondo i quali e’ raddoppiato il numero di coloro che sono in cura presso i SERD per il gioco d’azzardo.

In particolare, continua Fanella, “spicca nella categoria sostanze psicotrope la crescita esponenziale della cocaina; aumenta pure l’abuso di alcol, soprattutto nei post-adolescenti. Ma anche il gioco d’azzardo lievita costantemente, generando un forte impatto sociale negativo sugli adolescenti”. È importante, per lo psicoterapeuta, “a livello di prevenzione e cura, che la rete sanitaria regionale di base (medici generalisti, ambulatori di analisi e presidi territoriali) fornisca le giuste indicazioni ai cittadini nell’individuazione specifica dei percorsi di cura, sia pubblici che privati di eccellenza. Senza dimenticare la prevenzione primaria nelle scuole medie superiori, che andrebbe effettuata sistematicamente e con regolare impatto sulle situazioni problematiche individuate”.