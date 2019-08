Ptpr, Coldiretti: approvazione cosa positiva, ora allineamento cartografico

Roma – “Accogliamo con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr), strumento fondamentale per difendere il territorio e pianificare lo sviluppo del settore agricolo che da anni paga l’assenza di regole chiare e l’eccesso di burocrazia. Non sono stati approvati gli emendamenti proposti all’articolo 51, riguardante le aziende agricole in aree vincolate, che avrebbero peggiorato ulteriormente la situazione facendo mancare la certezza amministrativa. E’ fondamentale che il Piano di Utilizzazione Aziendale (Pua) e le deroghe ai vincoli siano rimaste un’esclusivita’ del mondo agricolo. L’assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani ha dimostrato sensibilita’ e prudenza verso il mondo agricolo sventando qualsiasi possibilita’ di deregulation. Ora e’ necessario lavorare subito sull’allineamento cartografico e l’adeguamento della carta di uso del suolo, punti centrali per risolvere tanti problemi che riguardano gli agricoltori”. Cosi’ in un comunicato David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio.