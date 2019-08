Ptpr, Fassina: lasciato senza tutele centro storico Roma

Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, uno strumento importante per tutelare il territorio laziale, in particolare i centri storici dei suoi comuni, e governarne lo sviluppo. È, in generale, un passo avanti. Il Lazio e’ la quinta regione ad adottarlo in Italia. Ma per Roma, e’ l’ennesima occasione persa: il centro storico della Capitale, sito Unesco, viene escluso dal Ptpr e rimane preda di ulteriore scempio edilizio. È stato infatti respinto l’emendamento presentato da alcune consiglieri e consigliere della maggioranza, oltre che dal Gruppo M5S. Prevedevano le autorizzazioni paesaggistiche della Soprintendenza anziche’ gli attuali pareri non vincolanti che, invece, restano tal quali. Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile da parte della Regione Lazio. Tuttavia, l’amministrazione capitolina e’ stata a guardare. Perche’ non si e’ presentata in Commissione? Quali osservazioni hanno fatto la Giunta Raggi e le giunte precedenti? Dov’e’ la discontinuita’? Presenteremo interrogazione urgente alla sindaca”. Cosi’ in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra perRoma e deputato LeU.