Ptpr, Vincenzi: strumento molto utile per sviluppo omogeneo e atteso

Roma – “Dopo una lunga e complicata discussione che ci ha visto impegnati giorno e notte, all’alba di questa mattina il Consiglio ha approvato il Piano paesaggistico del Lazio, il cosiddetto Ptpr. Il mio ringraziamento va ai colleghi della maggioranza di centrosinistra per l’impegno profuso in questi lunghi mesi di lavoro in cui sono stati uditi amministratori locali, operatori economici, associazioni ambientaliste e cittadini per poter redigere uno strumento che i nostri territori attendevano da 20 anni e che serviva per garantire regole chiare nella gestione di due importantissimi elementi che andavano assolutamente coniugati insieme, paesaggio e patrimonio, nell’ottica di uno sviluppo omogeneo e sostenibile della nostra Regione e delle sue Comunita’”. Cosi’ una nota di Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.